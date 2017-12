Aggredisce genitori in casa e poi i poliziotti, 26enne in manette

Gli agenti delle volanti della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato un 26enne per resistenza, lesioni e minacce aggravate dopo che aveva aggredito i genitori in casa. E' stata la coppia a telefonare al 113 dicendo di essere stata aggredita dal figlio in evidente stato di alterazione. Gli agenti hanno trovato l'abitazione completamente a soqquadro ed il padre e la madre dell'uomo con diverse escoriazioni agli arti inferiori e uno di loro un'evidente ferita lacero contusa alla testa con copiosa perdita di sangue. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha estratto una pistola - rivelatasi una fedele riproduzione di un revolver ma priva del tappo rosso - e dopo essere stato disarmato, si è scagliato contro gli agenti. (ANSA)