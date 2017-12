Case in centro in vendita a un euro

Recuperare e valorizzare il centro storico per riqualificarlo e ripopolarlo. E' quanto si propone un bando pubblicato dall'Amministrazione comunale di Cinquefrondi, centro della Piana di Gioia Tauro. In pratica l'ente farà da intermediario tra chi vuole disfarsi di un vecchio immobile e chi è interessato all'acquisto, facilitando tutto il disbrigo delle pratiche necessarie. L'acquisto della proprietà avverrà attraverso la corresponsione della cifra simbolica di un euro. "Si tratta di un progetto ambizioso quanto rivoluzionario - spiega il sindaco Michele Conia - che ha richiesto studi ed approfondimenti, ma che potrà rilanciare il 'cuore' della nostra cittadina. Il progetto punta a venire incontro agli attuali proprietari che, per vari problemi, hanno abbandonato gli immobili, ma continuano a pagare tributi e a chi, con una cifra simbolica, vorrà investire per avere una casa nel centro della città o creare attività ricettive, turistiche ed artigianali".