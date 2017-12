L'Ue sostiene i progetti di Pompei e Reggio Calabria

L'Unione europea investe in cultura anche in Italia. Dei progetti realizzati, anche grazie ai finanziamenti europei, di salvaguardia e riqualificazione artistica, di promozione culturale e dei territori si è parlato a Milano nel corso del Forum europeo della cultura. Grazie a un finanziamento di 105 milioni di euro, di cui 78 garantiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, sono stati effettuati interventi di conservazione e restauro del Parco archeologico di Pompei.

L'Unione europea ha inoltre co-finanziato, con un investimento di 5 milioni anche il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Attraverso un deciso intervento di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione il museo, che contiene opere dall'inestimabile valore, come i Bronzi di Riace, è diventato il più visitato nel Sud d'Italia, dopo quello di Capodimonte di Napoli. "La forza dell'Europa è la sua identità di continente ricco di cultura, di straordinarie bellezze artistiche, archeologiche, architettoniche e la bellezza dei suoi territori - ha commentato Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la Cultura, i Giovani e lo Sport -. La sfida del 2018 sarà quella di dare a tutti, soprattutto ai giovani, la possibilità di fruire di questo inestimabile patrimonio culturale, di valorizzarlo e preservarlo per le generazioni future".