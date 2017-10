Prostituzione, Daspo urbani per tre donne straniere

Tre Daspo Urbani sono stati emessi dal questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi nei confronti di tre prostitute straniere. I provvedimenti sono stati adottati per contrastare il fenomeno in ossequio alle indicazioni normative contenute nel recente Decreto Minniti "la cui applicazione - è detto in una nota - consente di coniugare profili di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana".

In base alle disposizioni date tutte le aree interessate dal fenomeno della prostituzione su strada saranno oggetto di attenti controlli e, in condizioni di legge, verranno emessi altri Daspo Urbani. L'inosservanza dei provvedimenti costituisce reato.