Anche la Vokswagen sceglie Gioia Tauro

L'aggiornamento dei software delle macchine Volkswagen sarà effettuato in parte al porto di Gioia Tauro. Nei prossimi giorni oltre sette mila autoveicoli saranno lavorati da “AutoTerminal Gioia Tauro spa” socio di Blg che è il terminalista auto nello scalo calabrese. La società ha rappresentato la necessità di poter utilizzare aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle già condotte in regime di concessione, a causa dell'eccezionale evento correlato all'individuazione del terminalista da parte del gruppo Volkswagen, per procedere alla revisione ed all'aggiornamento software di numero 7.500 nuove vetture da introdurre nel mercato europeo.

L'Autorità Portuale, guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, si è subito attivata per favorire questo evento che è positivo e importante vista anche la situazione stagnante del porto e ha individuato due grandi aree dove arriveranno queste macchine. «Questo perché - si legge nel provvedimento dell'Authority - l'iniziativa presa da parte del gruppo Volkswagen costituisce un notevole fattore di promozione del porto stesso. Inoltre lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo stoccaggio delle suddette autovetture presso il porto di Gioia Tauro sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio, a favore degli operatori portuali. L'imminenza dell'arrivo presso il porto di Gioia Tauro delle autovetture da stoccare nonché il ridotto arco temporale entro cui le previste attività dovranno svolgersi, non consente all'Autorità Portuale di Gioia Tauro di poter utilmente fare ricorso all'ordinario istituto concessorio».

