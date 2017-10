Arriva il sito web dei Bronzi di Riace

Novità in arrivo per il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che ospita tra l'altro i bronzi di Riace: la prima è il debutto di un sito web, in gestazione da molti mesi e che dovrebbe essere on line entro l’anno.

E poi un aggiornamento delle dotazioni bibliografiche con le più recenti ricerche scientifiche sulla Magna Grecia e sull'antichità in generale, l’avvio delle collane editoriali curate dal Museo, dedicate alle mostre temporanee e ai convegni scientifici, una guida al nuovo percorso espositivo, il rinnovamento degli arredi. Un maquillage dhe il direttore Carmelo Malacrino ha presentato in questi giorni, alla XIII edizione del LuBeC (Lucca Beni Culturali), dedicato al tema della Cultura 4.0. Tra gli altri cambianti in programma, l’instazzione all’ingresso del museo di metal detector.