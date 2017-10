Prefetto nomina commissario

"Con provvedimento in data odierna il Prefetto di Reggio Calabria ha provveduto alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, per la provvisoria gestione del Comune di Villa San Giovanni nella persona del prefetto a riposo Vittorio Saladino, che assume le funzioni del Sindaco e della Giunta comunale". Lo riferisce un comunicato della Prefettura. "L'adozione di detto provvedimento - si aggiunge - si è resa necessaria a seguito della ricezione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sez. di Reggio Calabria n. 862/2017, con la quale, in accoglimento delle censure proposte da alcuni Consiglieri comunali, sono stati annullati: l'atto n. 14904/2017 del 12 giugno 2017 di nomina del Vicesindaco, sottoscritto dal sindaco, Giovanni Siclari, e l'atto n. 15640 del 19 giugno 2017, di convocazione del Consiglio comunale, sottoscritto dal Vicesindaco, Maria Grazia Richichi. Per effetto di tale pronuncia si è determinata l'impossibilità di funzionamento dell'Amministrazione locale interessata, per quanto attiene alle funzioni del Sindaco e della Giunta comunale. La suindicata decisione ha contestualmente respinto le censure presentate avverso il verbale di proclamazione degli eletti, restando impregiudicato l'Organo consiliare". (ANSA)