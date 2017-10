Processo Breakfast, Scajola parla di Matacena

Botta e risposta a tutto campo questa mattina in Tribunale a Reggio, nel processo Breakfast, tra l'ex ministro dell'interno Claudio Scajola e il procuratore aggiunto della Dda reggina Giuseppe Lombardo. L'ex ministro sta rispondendo a decine di domande sui rapporti personali con Amedeo Matacena e l'ex moglie Chiara Rizzo.

Tra gli argomenti affrontati la fuga all'estero di Matacena per sottrarsi all'arresto dopo la condanna per concorso esterno in associazione di 'ndrangheta.