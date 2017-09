Alitalia conferma i voli del "Tito Minniti"

Alitalia ha annunciato che manterrà i voli da e per lo scalo "Tito Minniti" di Reggio Calabria con Roma Fiumicino e Milano Linate. In più ha attivato il nuovo collegamento con Torino Caselle a partire dal 2 novembre. Tutti i voli saranno effettuati con Airbus 319 per un totale di 32 andata e ritorno e oltre 4.600 posti ogni settimana.

I voli per Torino partiranno da Reggio martedì e giovedì alle 14.40 con arrivo a 'Caselle' alle 16.35. Da Torino i voli decolleranno alle 12 per atterrare a Reggio alle 13.55. I voli Alitalia, afferma la Sacal, società di gestione dei tre scali calabresi, "si vanno ad aggiungere ai collegamenti con Roma e Milano operati da Blue Panorama".

Il presidente della Sacal Arturo De Felice "ha ringraziato i Commissari per l'attenzione posta all'aeroporto di Reggio Calabria e la fiducia accordata alla nuova Governance Sacal per l'impegno e l'efficienza profusi per il rilancio dell'Aeroporto dello Stretto".