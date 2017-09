Rocco Morabito catturato dopo un diverbio con la moglie

Rocco Morabito, il 'boss' della 'Ndrangheta catturato questo fine settimana in Uruguay, è stato preso "dopo una discussione con la moglie". "E' stato catturato in un hotel nel centro di Montevideo dove aveva preso alloggio" proprio a causa del diverbio, afferma la stampa uruguaiana. "Nel momento dell'arresto era solo, sono riusciti a trovarlo perchè i sistemi degli alberghi sono collegati con il ministero degli interni di Montevideo", ha precisato il quotidiano El Observador, ricordando che durante gli anni nei quali ha vissuto nella capitale uruguaiana, Morabito "non è mai tornato in Italia, ma aveva viaggiato in diverse occasioni a Buenos Aires e alcune volte a San Paolo". (ANSA)