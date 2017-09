Rocco Morabito deve scontare 30 anni di reclusione

Deve scontare un cumulo pena di 30 anni di reclusione per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga Rocco Morabito, il super latitante di 'ndrangheta arrestato in Uruguay.

Le pene sono frutto di tre condanne in appello, confermate dalla Cassazione, subite a Milano, Palermo e Reggio Calabria. Morabito, cugino del boss Giuseppe Morabito detto "Tiradritto", secondo l'accusa, ha gestito per conto delle cosche un imponente traffico di droga dal Sudamerica verso Sicilia, Lombardia e Calabria. Determinanti per l'individuazione e l'identificazione con il suo vero nome - in Uruguay viveva col nome "Francisco Capeletto" - sono state le indagini condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e l'ufficiale di collegamento sul posto.