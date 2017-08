Palmi, 53enne ucciso a colpi di fucile

Omicidio stamane in contrada Garanta, alla periferia di Palmi. La vittima è Pasquale Gagliostro, 53 anni, soprannominato “il pistolero”. L'uomo – in passato, secondo gli investigatori, vicino ai Parrello di Palmi e successivamente collaboratore di giustizia (percorso questo poi interrotto) – sarebbe stato assassinato a colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile da caccia. La fucilata mortale l'ha raggiunto all'addome. Ad agire sarebbe stata una sola persona che dopo aver compiuto il delitto si è dileguata riuscendo sin qui a far perdere ogni traccia.

L'omicidio si sarebbe verificato intorno alle 7,30 nei pressi dell'abitazione. Si tratta di una casa confiscata alla criminalità organizzata che Gagliostro aveva successivamente occupato abusivamente. Appena due giorni fa gli era stato notificato un provvedimento dell'ufficio patrimonio del Comune di Palmi perchè abbandonasse l'immobile entro dieci giorni. Ma i killer, stamane, sono arrivati prima.

Sul posto assieme ai carabinieri – che stanno svolgendo le indagini - e alla polizia anche il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Palmi e il medico legale.