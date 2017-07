A fuoco le baracche dei migranti

Mezza tendopoli e tutta la baraccopoli che ospita i migranti e' andata a fuoco. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle tre di stanotte e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dei focolai attivi. Per fortuna non ci sono state vittime. Sul posto vigili del fuoco polizia e carabinieri.

E' iniziata da poco la riunione operativa al commissariato di polizia di gioia tauro dopo l'incendio che ha distrutto oltre 150 baracche e alcune tende. Partecipano il prefetto di Reggio, Raffaele Grassi, il questore, il comandante dei carabinieri, dei Vigili del fuoco e il sindaco di San Ferdinando.

Il prefetto Michele di Bari ha da poco terminato un sopralluogo nel campo migranti e ha detto:"Al momento siamo impegnati per dare una risposta in termini di accoglienza ai migranti rimasti senza un ricovero". Probabile il trasferimento di circa 200 migranti