Furgone sbanda sulla Jonio Tirreno, un morto

Un elettrauto di Siderno, Piero Bruzzese, di 43 anni, è morto in un incidente stradale accaduto lungo la superstrada Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Mammola. Bruzzese era alla guida di un furgone che, per cause in corso d'accertamento, è sbandato. Il veicolo si è dapprima capovolto e poi è finito contro la barriera di protezione laterale. L'uomo é morto poco dopo l'arrivo nell'ospedale di Locri. Sul luogo dell'incidente Polizia stradale e carabinieri.