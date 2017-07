Confermato lo scioglimento per mafia del vecchio comune

Il Consiglio di stato ha respinto l'appello contro lo scioglimento per mafia del Consiglio comunale che era stato decretato nel 2015. In precedenza anche il Tar del Lazio aveva bocciato i ricorsi presentati da alcuni ex consiglieri e assessori.

La decisione e' arrivata dopo la fine della gestione biennale della commissione straordinaria dal momento che lo scorso 11 giugno Bagnara ha scelto il nuovo sindaco.