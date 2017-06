Autostrada del Mediterrano, nasce la prima SmartArea

E' entrata in funzione al km 432,180 dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo", la nuova Area di Servizio di 'Villa San Giovanni Est, lungo la carreggiata nord. A darne notizia è l'Anas con un comunicato. "Per consentire la messa in esercizio dell'area di servizio - riporta il comunicato - verrà disposta l'apertura al traffico delle corsie specializzate di decelerazione e di accelerazione in corrispondenza del km 432,180 in carreggiata nord e sostituirà l'esistente Area di Servizio ubicata al km 430,393 e già chiusa al traffico il 19 aprile 2013 per consentire i lavori di adeguamento della tratta autostradale.

L'area di nuova realizzazione si trova in un importante punto di snodo per il traffico di viaggiatori italiani e stranieri provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia. La sua collocazione caratterizza l'Area di Servizio come una 'terrazza' affacciata sullo Stretto di Messina, offrendo uno scenario di grande suggestione visiva agli utenti autostradali che potranno disporre di una ampia serie di prodotti offerti che comprendono, per il servizio Oil, i carburanti tradizionali e quelli ad alto potenziale nonché il Gpl".

"Si tratta della prima 'SmartArea' dell'A2 'Autostrada del Mediterraneo' - prosegue il comunicato - dotata di sistemi di videosorveglianza in remoto dei veicoli in sosta mediante un applicazione dedicata per i telefoni cellulari, erogatori di ultima generazione e sistemi di pagamento all'avanguardia. In linea con le esigenze di connettività dell'utenza sarà inoltre presente nel fabbricato e negli spazi esterni il Servizio Wi-Fi gratuito. Gli spazi dedicati al servizio ristoro prevedono invece l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in modalità bar, nonché la presenza di un servizio market caratterizzata prevalentemente dall'offerta di prodotti tipici locali".