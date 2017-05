Processo Breakfast, contestata aggravante mafiosa

Nel corso dell'udienza odierna del Processo Breakfast il Pm antimafia Giuseppe Lombardo ha contestato l'aggravante mafiosa all' ex ministro dell'interno Claudio Scajola, il quale è imputato con altri soggetti- tra cui Chiara Rizzo - per avere favorito la latitanza dell'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e attualmente latitante a Dubai.