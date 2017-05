Giuseppe Lombardo promosso, arriva ok del Csm

Il plenum del CSM ha dato via libera alla nomina come procuratore della Repubblica aggiunto del dottor Giuseppe Lombardo. Era un provvedimento atteso dopo che la commissione aveva approvato all'unanimità la nomina del sostituto procuratore antimafia come aggiunto. Lombardo negli ultimi anni ha firmato le inchieste più importanti della Dda reggina contro le cosche di Ndrangheta che operano nella città di Reggio Calabria