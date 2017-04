'Ndrangheta, sequestrate due scuole

I militari hanno anche eseguito 15 provvedimenti restrittivi, arresti e altre misure cautelari, su ordine della Dda di Reggio Calabria, accusate di truffa, abuso d'ufficio e frode nelle pubbliche forniture, reati tutti aggravati della modalità mafiose per i presunti rapporti degli indagati con la cosca di 'ndrangheta dei Cordì.

É stato bloccato dai carabinieri, che si trovano in forze sul posto, l'ingresso degli studenti nelle due scuole superiori di Locri, l'Istituto statale d'arte e l'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato, sequestrate dai militari perché gli immobili che le ospitano sono totalmente abusivi. I provvedimenti di sequestro sono stati notificati dai militari ai due dirigenti degli istituti. Le due scuole sono frequentate, complessivamente, da oltre 800 studenti.

Sono coinvolti anche ex amministratori e funzionari del Comune di Locri e della Provincia di Reggio Calabria nell'indagine condotta dai carabinieri che ha portato stamattina al sequestro di due istituti scolastici nella cittadina jonica reggina. I provvedimenti eseguiti sono il frutto dell'articolata attività d'indagine avviata nel 2015 dal Nucleo operativo della Compagnia di Locri dei carabinieri. Alle persone coinvolte nell'indagine viene contestata l'aggravante di avere agevolato la cosca Cordì della 'ndrangheta. Nella circostanza sono state, altresì, effettuate numerose perquisizioni personali e domiciliari anche nei confronti degli stessi indagati. Tra gli indagati, per lo più incensurati, ci sono anche liberi professionisti. I carabinieri hanno anche sequestrato beni riconducibili agli indagati per un totale equivalente di 12 milioni di euro