Garofalo: "La soluzione non soddisfa"

"L'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria è stato preso in gestione dalla nuova società per farlo funzionare o per accompagnarlo a una fine certa?". Così il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Vincenzo Garofalo, di Ap. "Chi ha cantato vittoria per la notizia del mantenimento di alcune rotte - aggiunge - non ha forse prestato attenzione agli orari. Come si può pensare di rendere funzionale un aeroporto o di rilanciarlo prevedendo voli in partenza da Reggio per Roma e Milano, rispettivamente alle 12.05 e alle 16.30 e, viceversa, in partenza da Milano e Roma per Reggio alle 9.40 e alle 14.35? Preclusa così la possibilità di viaggi di lavoro con rientro in giornata. Ritengo che non si possa in alcun modo sentirsi soddisfatti per la soluzione individuata, che è uno specchietto per le allodole, buona solo a legittimare la futura chiusura dell'aeroporto alla luce di numeri di affluenza che non potranno che essere sconfortanti". "Insisto sulla necessità - conclude Garofalo - di discutere in Commissione Trasporti della Camera prima che sia troppo tardi e non ci resti che recitare il 'de profundis' per un aeroporto che, a mio avviso, avrebbe possibilità di crescita".