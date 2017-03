Giovane scomparso a Bovalino, Prefetto attiva Piano ricerca

Un giovane, di cui non é stata resa nota l'identità, é scomparso a Bovalino. L'episodio risale a domenica scorsa, ma se n'é avuta noitizia soltanto oggi. Il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse ai fini del rintraccio del giovane, la cui scomparsa è stata denunciata dai familiari. "Il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse - é detto in un comunicato della Prefettura - è volto alla definizione dell'assetto organizzativo, dei ruoli operativi e delle attività connesse alle fasi di ricerca di persone scomparse, ossia persone che non sono più rintracciabili nell'ambito dei propri spazi di vita, per le quali si ritiene possano sussistere condizioni di pericolo per la vita o per l'incolumità".