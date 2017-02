Reggio Calabria, travolto e ucciso da un treno

Reggio Calabria

Tragedia sui binari nella zona nord della città. Un uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è morto investito da un treno. La pista del suicidio è quella più probabile secondo la polizia ferroviaria. Dalle 22, per oltre due ore e mezza, tutti i treni per e da Reggio sono rimasti fermi provocando almeno 150 minuti di ritardo. Molti viaggiatori, giunti a Villa San Giovanni dalla Sicilia, hanno dovuto attendere a lungo prima di partire con il treno diretto a Torino.