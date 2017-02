Furgone sperona auto di un vigilante: sottratti 20mila euro

Un’azione eseguita come se ad agire fosse stato un commando militare. Freddo, allenato, preciso, chirurgico. Senza spreco di tempo né di pallottole. Un’azione pianificata nei minimi dettagli e realizzata in un modo così rapido ed efficace che non ha dato scampo al malcapitato vigilante della GML, il quale con la sua Panda d’ordinanza aveva raccolto l’incasso di alcuni esercizi commerciali della zona e si stava recando in banca per effettuare i versamenti.