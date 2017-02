Con 2 euro ne ha vinti 53mila

Brancaleone (Reggio Calabria)

Gioca due euro e ne vince oltre 53.000. Continua la “pioggia” di denaro sui comuni del Basso Jonio reggino grazie alle vincite realizzate al “10 e Lotto” che si sta rivelando, visti i risultati, una fonte di insperate e fortunate risorse. Un’altra vincita, dopo quelle verificatesi a Palizzi – il totale di due “colpi” in altrettante ricevitorie, in questa cittadina ha superato di poco i 100.000 euro – al “10 e Lotto” si è riscontrata presso la tabaccheria-ricevitoria di Giuseppe Greco, sull’arteria principale della cittadina, corso Umberto.

La giocata è stata realizzata martedi scorso ma solo ieri si è venuti a conoscenza della vincita. Il fortunato e, almeno per ora, anonimo vincitore ha compilato una schedina da due euro, realizzando una vincita di 53.191 euro giocando otto numeri compreso il “numero oro”.

Non si conosce il nome del vincitore perché il medesimo, secondo voci raccolte presso la stessa ricevitoria, sarebbe andato direttamente in banca per effettuare le operazioni di cambio o versamento della schedina.(p.p.)