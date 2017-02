Strana moria di uccelli a Cannitello e a Villa

Due zone della città “cimitero” di uccelli: sta succedendo a Cannitello, nella zona delle piazzette, e a Villa centro sul viale Giovanni Calì.

La segnalazione su Fb suscita una prima ondata di preoccupazione sulle cause di questa moria. Postata la foto dei piccoli uccelli su via Vittorio Emanuele II di Cannitello, si legge: «Segnalo questa moria di uccelli nella zona Cannitello, seconda piazzetta. Non è un bel vedere, soprattutto di prima mattina... Credo che qualcuno dovrebbe provvedere a toglierli e disinfettare».

Ed arriva l’altro allarme: «Anche a Villa è pieno sul viale Giovanni Calì, zona Rosario».

I villesi provano a ipotizzare le cause: «Tra l’altro bisognerebbe capire – scrive qualcuno – cosa c’è dietro: la stupidità di qualcuno che gioca a fare il cacciatore, oppure qualcosa che non va nell’aria?». E c’è chi risponde che «avranno fatto disinfestazione su alberi delle piazze... il cacciatore non spara nel centro abitato... inoltre la stagione venatoria è terminata il 31 gennaio!».

La verità è che tutti temono che qualcosa non vada nella qualità dell’aria e chiedono: «Sarebbe indispensabile capire se e cosa vi è dietro questa atipica moria di uccelli!». Già nelle prossime ore se ne saprà di più.(g.c.)