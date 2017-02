Una maestra elementare, P.T.D., di 66 anni, è stata sospesa per un anno dall'attività perché accusata di maltrattamenti aggravati nei confronti dei bambini di 6-7 anni che le erano affidati. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Reggio Calabria al termine di indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dal procuratore Federico Cafiero de Raho e dall'aggiunto Gerardo Dominijanni. L'insegnante, secondo l'accusa, era solita minacciare i piccoli - anche con un bastone battuto sulla cattedra - per farli stare tranquilli e, quando non ci riusciva, li colpiva con scappellotti e schiaffi. In un caso ha anche preso un bambino per i capelli trascinandolo per l'aula. A far scattare le indagini, è stata la denuncia dei genitori di un bambino preoccupati perché loro figlio aveva più volte manifestato insofferenza a frequentare le lezioni per paura di quanto lui e i suoi amichetti subivano da parte dell'insegnante. Gli investigatori hanno pertanto nascosto delle telecamere nell'aula. (AA)