La "Soft Revolution" sbarca a Reggio

Si terrà domani, giovedì 5 gennaio, alle 18 presso l’UniPegaso di Via Giudecca (Reggio Calabria) l'incontro dedicato al libro di Filomena Tucci "Soft Revolution". Illustri relatori si confronteranno sul tema "In una nuova fase politica ed economica, arriva la 'Soft Revolution' quali i vantaggi e i rischi?".

“Soft Revolution - afferma Filomena Tucci - parte da una idea che ha dominato gli ultimi anni della mia vita: Possiamo fare di meglio. Lo sforzo che ogni italiano e italiana deve poter fare è collaborare allo sviluppo della propria terra. Esserne rifiutati e espatriare è la più grande mortificazione. Il libro affronta quindi il dramma del braindrain e del brainwaste, ossia della fuga e dello spreco di persone di talento, che si adattano a lavoretti pur di sbarcare il lunario, ma parla anche della necessità di un riequilibrio, di attrarre cervelli e della resilienza psicologica di chi rimane e lotta.

Il libro Soft Revolution - continua la Tucci - nasce con la prestigiosa recensione di Lino Morgante e di Angelo Deiana. E' un manuale rivoluzionario costruito dopo un dottorato di ricerca di Filosofia Politica in Iassp concluso con lode e di cui sono diventata socia nel 2014, ma il testo dopo i vari complimenti di primarie personalità italiane e internazionali del comitato accademico ( http://www.iassp.org/comitato-accademico/) e politico (http://www.iassp.org/comitato-politico/) era rimasto lettera morta, avevo provato a pubblicarlo ma era stato considerato molto tecnico ed era rimasto nel cassetto oppure nelle mani di una élite senza arrivare al largo pubblico, eppure i problemi di cui parlavo continuavano a non trovare soluzione, anzi ad acuirsi e ho capito che era necessario parlarne oltre il nostro ambiente di policy analyst e esperti di comunicazione politica e affrontarli con una finalità più ampia educativa e sociale! Viviamo in un momento storico davvero pesante in cui ci sembra sempre più difficile essere ascoltati e chi prova a cambiare le cose o prima o poi ci rimette in prima persona.

Così nel 2016 dopo aver ascoltato la Storia dello scrittore di Successo Mimmo Gangemi al premio giornalistico nazionale "la Matita Rossa e blu" ho deciso di non arrendermi al primo rifiuto e riproporre il testo ad altri editori ritenendolo necessario e attuale soprattutto per le giovani generazioni oltre che per la classe dirigente attuale. Ho contattato l'editore Giulio Perrone, che dopo una settimana decideva di pubblicarlo, con tanto di contratto con il marchio L'erudita. Il libro può forse diventare una guida alla formazione dei nuovi cittadini? Me lo auguro, sogno che sia uno strumento con proposte utili a cambiare le cose insieme Nord e Sud, giovani e meno giovani e andrò in giro per l'Italia proprio per lavorare con gli opinion leader di ogni città, rincorrendo il geniusloci del nostro bellissimo Paese e provando a fare ciò che mi viene naturale, unire le persone (uomini e donne, giovani e non, famosi e non; potenti e non) intorno a una esigenza comune: un Paese migliore.

Sono stata definita una “broker dell’innovazione” ossia una facilitatrice - conclude l'autrice - ma anche una talent scout che connette mondi diversi tra loro, lo faccio generosamente perché quando incontro persone di talento non le temo e mi piace vedere come lavorando insieme creano cose anche più grandi, la vera sfida del futuro e l’ho detto anche al TedxSiena sarà essere più connessi non solo fisicamente e tecnologicamente ma anche con il cuore e con la mente".

Il programma di domani

Modera Ingegnere Domenico Suraci City Now e Responsabile Comunicazione Unipegaso

18.15 Saluta il Sindaco di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà

18.45 Open Talk con l'autrice del libro FilomenaTucci

Mary Curatola eccellenza digitale

Angelo Marra Confindustria servizi innovativi

Eleonora Scrivo Action aid

Domenico Rositano fondatore Calabresi Creativi

Consuelo Nava UniRc

Anna Amati investitrice METAGROUP**in teleconferenza

19.30 Conclusioni

Avv. Demetrio Naccari Carlizzi Presidente P4C

Brindisi Natalizio

_________________

L‘incontro reggino è aperto al pubblico e segue al debutto romano e ad altre tappe locali

Il tour continuerà con una tappa il 10 Gennaio alle 18 alla Ubik di Potenza e il 26 Gennaio alla Ubik di Cosenza alle 18.

__________________

Filomena Tucci è nata a Cosenza e ha vissuto in numerose città in Italia e all'estero, porta nel suo bagaglio una laurea in economia in Unicalcon lode, master in Statistica, dottorato in Governance Pubblica, esperta di innovazione sociale e tecnologica, advisor di Istituzioni nazionali, Aziende, enti e startup; giovane donna del Meridione d’Italia ha diretto 3 Master Universitari nel marketing, nel 2014 ha creato la startup per la sostenibilità ambientale Ingreen.