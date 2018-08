Cioccolato Modica, entro l'autunno avrà la denominazione Igp

BRUXELLES - Sempre più vicina la denominazione Igp per il cioccolato di Modica: il periodo di tre mesi in cui gli Stati membri potevano opporsi alla decisione della Commissione Ue è scaduto oggi, senza alcuna obiezione sollevata. Secondo quanto si apprende, la Commissione regolamenti dovrebbe quindi procedere con la registrazione del nome "Cioccolato di Modica" entro l'autunno. L'istruttoria era stata avviata a giugno 2017, ed il primo via libera della Commissione Ue era arrivato lo scorso maggio.