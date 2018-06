Mare: accordo Consiglio Ue su gestione rifiuti in porti

BRUXELLES - Il Consiglio trasporti Ue ha raggiunto un accordo sulle strutture di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti. L'iniziativa fa parte della strategia sulla plastica lanciata dalla Commissione Ue nel gennaio scorso e ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento dei mari.

Il compromesso raggiunto dai paesi Ue, che nei prossimi mesi dovrà essere discusso con l'Europarlamento, prevede una tassa indiretta per navi, pescherecci e imbarcazioni da diporto per poter smaltire in apposite strutture nei porti rifiuti, come le reti da pesca a fine vita.