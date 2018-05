Bilancio Ue: La Via (Ppe), onorato nomina relatore riforma Pac

STRASBURGO - "Sono molto soddisfatto e onorato di essere stato nominato relatore per la Commissione ambiente (Envi) della proposta legislativa sulla riforma della Politica Agricola Comune (Pac), che verrà pubblicata dalla Commissione europea nei prossimi giorni. Per questo ringrazio il mio gruppo politico, il Ppe, e i miei colleghi per la fiducia espressa".

Così l'europarlamentare Giovanni La Via, annunciando l'attribuzione del pacchetto legislativo che si occuperà di disegnare la più importante politica europea per il post 2020, e che vedrà una stretta collaborazione delle due commissioni competenti (Agri e Envi) in vista della definizione di un negoziato che si presenta già complesso.

"Si tratta di un lavoro molto importante, che segue quanto fatto sulla comunicazione della Commissione europea sul futuro del cibo e dell'agricoltura, presentata lo scorso 29 novembre e sulla quale ci pronunceremo in Parlamento a Strasburgo. Molti i temi delicati, come la questione finanziaria, la proposta di "ri-nazionalizzazione" degli aiuti agli agricoltori, quelli relativi alla sostenibilità e alle misure agroambientali, la difesa del reddito e il sostegno all'insediamento dei giovani per favorire il ricambio generazionale", aggiunge La Via.

"Sono doppiamente soddisfatto, perché potrò proseguire il lavoro iniziato la scorsa legislatura e continuare il mio impegno volto a difendere e sottolineare l'importanza del ruolo dell'agricoltura del Sud e del Mediterraneo".