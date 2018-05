Tajani riceve domani a Enna il premio 'Rocco Chinnici'

BRUXELLES - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sarà domani ad Enna, in Sicilia, per ricevere il premio 'Rocco Chinnici', intitolato alla memoria del magistrato che creò il pool antimafia e venne ucciso nel 1983 in un attentato a Palermo.

La cerimonia di premiazione si terrà al Teatro Garibaldi (Piazza Armerina) a partire dalle 16.30.

Oltre a Tajani, saranno premiati anche Federica Angeli, la giornalista di Repubblica costretta a vivere sotto scorta a seguito delle sue inchieste sul crimine organizzato, e l'attore Sergio Castellitto che, di recente, ha interpretato il ruolo del magistrato Chinnici in una fiction tv che è stata presentata in anteprima al Parlamento europeo a Bruxelles, riferisce una nota.

Prima di ritirare questo riconoscimento ad Enna, Tajani si recherà a Siracusa, intorno alle 13, dove visiterà l'International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

Giunto alla sua XV edizione, il premio è promosso dall'Istituto comprensivo "Chinnici-Roncalli" e dall'associazione "Premio Rocco Chinnici".

Scopo del premio è contribuire allo sviluppo dell'educazione alla legalità fra i giovani, alla formazione di una coscienza civile e democratica, quale antidoto a contrasto del fenomeno mafioso e ogni forma di illegalità.

Il premio è suddiviso in due settori: Settore A (destinato a tutti i cittadini ed organismi pubblici o privati, operanti nel territorio nazionale, che con l'esempio e l'esercizio della loro attività hanno contribuito all'affermazione della cultura della legalità) ed un Settore B (riservato agli Istituti Scolastici ed ai laureati, in qualsiasi Ateneo italiano, che hanno discusso una tesi su un argomento attinente alle finalità del premio).