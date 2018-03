Pedicini (M5S), Ue indaghi su grano canadese in Sicilia

BRUXELLES - Un'interrogazione alla Commissione europea sul tipo di controlli effettuati sui carichi di grano canadese trattato al glifosato, che arrivano via nave in Sicilia, e carichi di concentrato di pomodoro provenienti dalla Cina, che arrivano nei treni container a Napoli, è stata presentata dall'eurodeputato del M5S Piernicola Pedicini.

Secondo Pedicini le confezioni di concentrato di pomodoro cinese contengono micotossine, additivi e coloranti. "Questi prodotti, una volta importati, vengono mischiati con altri ingredienti e prodotti italiani senza che la loro rispettiva origine sia indicata in etichetta, per poi essere commercializzati all'interno del mercato unico o esportati verso Paesi terzi", si legge in una nota.

Considerato che i prodotti alimentari importati nella Ue devono rispettare precisi regolamenti, l'europarlamentare rivolge tre domande all'esecutivo comunitario: in che misura e con che modalità le autorità italiane svolgono i controlli ufficiali; in che misura e con che modalità la Commissione verifica il lavoro delle autorità italiane; e se questi controlli vengono effettuati sul prodotto in entrata o su quello in uscita.