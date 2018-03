Fondi Ue per aprire agriturismo e Bed&Breakfast in Sicilia

BRUXELLES - E' stato prorogato fino al 18 aprile il bando regionale per ottenere finanziamenti per lo sviluppo del turismo e delle attività extra agricole in Sicilia, attraverso la realizzazione di Bed& Breakfast, punti vendita, attività per la trasformazione dei prodotti artigianali e servizi dedicati al turismo. Lo si apprende sul sito dell'eurodeputato M5S Ignazio Corrao.

Il bando pubblicato sul sito del Piano di sviluppo regionale www.psrsicilia.it, ha una dotazione finanziaria complessiva di 30 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Possono partecipare gli agricoltori, le micro-imprese, o le persone fisiche che abbiamo una partita IVA e che siano iscritte alle Camere di Commercio. L'investimento per l'apertura di un Bed&Breakfast è ammesso solo in immobili di proprietà. Non è possibile finanziare interventi per costruzioni ex novo, ma sono ammissibili lavori di ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento esclusivo delle attività di B&B e delle altre attività previste per le imprese extra-agricole.