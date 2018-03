Corrao (M5S) incontra studenti liceo Bagheria a Parlamento Ue

BRUXELLES - Qual è il ruolo del Parlamento europeo e qual è l'impatto delle decisioni prese in Europa nella vita dei cittadini italiani, sono alcune delle domande che trentanove studenti del liceo classico 'Francesco Scaduto' di Bagheria (Palermo) hanno rivolto a Ignazio Corrao, deputato europeo M5S, al termine di una visita all'Eurocamera a Bruxelles. Lo riferisce l'ufficio stampa del parlamentare.

I ragazzi, tra i quindici e i diciassette anni, hanno mostrato interesse nelle questioni riguardanti la Brexit, la politica agricola e l'immigrazione, ed hanno chiesto perché ci sono paesi che accolgono più migranti di altri e cosa fa l'Europa in merito. Davanti ad un platea curiosa, ma poco informata sul funzionamento delle istituzioni europee, Corrao ha illustrato come legiferano insieme Commissione, Parlamento e Consiglio e presentato il suo lavoro quotidiano come parlamentare.

In precedenza, con l'iniziativa "La Scuola entra nel Parlamento europeo", tra novembre e dicembre l'eurodeputato ha ospitato per tre giorni a Bruxelles 60 studenti siciliani dell'ultimo anno delle superiori e 20 docenti accompagnatori, con l'obiettivo di far conoscere da vicino le istituzioni europee.