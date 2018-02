Giuffrida (Pd), fake news pomodori Camerun offende agricoltori

BRUXELLES - "Gli agricoltori di Pachino hanno bisogno di sostegno, non di false notizie come quella dell'invasione di pomodori dal Camerun, alimentata da alcune forze politiche". Così l'eurodeputata Michela Giuffrida (Pd/S&D) commenta la notizia che dalle verifiche del Ministero delle politiche agricole non risultano importazioni di pomodori dal Camerun, smentendo la notizia circolata nei giorni scorsi di una 'invasione' di pomodorini africani nei supermercati siciliani.

"I problemi sono altri - attacca Giuffrida -, a partire dalla necessità di dare più valore a chi produce e che oggi si trova in difficoltà". Per questo, conclude Giuffrida, "è importante cogliere la disponibilità della grande distribuzione, sollecitata dal Ministero delle Politiche agricole, di dedicare una promozione ai pomodori della nostra terra".