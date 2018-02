Stage al Parlamento europeo per i laureati siciliani e sardi

BRUXELLES, 02 FEB - E' stata presentata la seconda edizione di "In Europa… con merito!" l'iniziativa lanciata da Salvo Pogliese, parlamentare europeo del PPE-Forza Italia. i giovani laureati siciliani e sardi con meno di 30 anni potranno effettuare un tirocinio remunerato di due mesi al Parlamento europeo a Bruxelles. Quest'anno inoltre i vincitori potranno seguire un corso intensivo di europrogettazione organizzato dalla Camera di Commercio Italo Belga.

"Ho voluto ripetere anche per il 2018 il progetto 'In Europa… con merito!' dopo il successo dell'anno scorso - spiega l'eurodeputato Pogliese - perché profondamente convinto che, all'interno di un contesto di grave disoccupazione giovanile come quello della Sicilia, sia un segnale in controtendenza dare questa piccola, ma altamente qualificante, opportunità ai giovani della nostra terra". Per l'anno 2018-2019 sono in palio 2 stage per chi è in possesso di una laurea triennale ed ha meno di 25 anni, 4 stage per chi è in possesso di una laurea specialistica o a ciclo unico ed ha meno di 30 anni Il voto minimo di laurea dovrà essere 100/110. Verrà data priorità ai laureati in Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza e Scienze della comunicazione. Le domande dovranno essere presentate, entro Sabato 31 marzo 2018, accedendo al sito www.salvopogliese.it, dove sarà chiesto di compilare un form online che permetterà anche il caricamento dei documenti richiesti. La selezione dei tirocinanti avverrà con un test scritto a cui seguiranno due prove orali in lingua inglese e in italiano. A valutare gli elaborati sarà un nucleo di valutazione costituito dai professori della facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania Francesca Longo, docente di Politiche Pubbliche dell'Unione Europea, Stefania Panebianco, docente di Politica dell'Unione Europea, e Dario Pettinato, docente di Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali.