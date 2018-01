Successo al Parlamento europeo del film su Chinnici, padre del pool antimafia

BRUXELLES - La lotta alla mafia e il ricordo del magistrato Rocco Chinnici sono sbarcati ieri sera al Parlamento europeo, con la proiezione della fiction Rai 'Rocco Chinnici - E' così lieve il tuo bacio sulla fronte', film tv con Sergio Castellitto, tratto dal romanzo dell'eurodeputata del Pd, Caterina Chinnici, figlia di Rocco. "E' un uomo che ha fatto la storia del nostro Paese e dell'Europa. Oggi, anche qui, nelle istituzioni europee, noi lavoriamo su quelle originarie intuizioni di Rocco Chinnici, su quella strada tracciata", ha detto Caterina Chinnici a margine della proiezione.

Nella sala gremita del Parlamento europeo, tra gli ospiti, i commissari Ue alla Giustizia e alla Sicurezza, Vera Jourova e Julian King. "La cooperazione delle forze di polizia e giudiziaria, il perseguire reati finanziari, il money laundering, lo scambio di informazioni: nasce veramente tutto da quelle prime esperienze di lavoro", ha detto l'eurodeputata.

Presenti alla proiezione europea anche gli attori protagonisti del film, Sergio Castellitto e Cristiana Dell'Anna. "L'approdo qui al Parlamento europeo è una cosa di cui dobbiamo essere fieri perché sappiamo che la mafia è una delle nostre esportazioni", ha spiegato Castellitto. L'attore ha quindi ricordato un passaggio del film in cui il magistrato, ucciso dalla mafia nell'estate del 1983, dice alla figlia: 'Caterina, non basterà leggere le carte, perché se non ricordi che davanti a te c'è un essere umano, magari malvagio, ma un essere umano, non farai un passo avanti': "E' una lezione di una modernità inaudita", ha detto. Parlare di mafia "quanto più se ne può" è necessario a "poterci evolvere ed emancipare da una situazione che ci insegue da troppo tempo", ha sottolineato Dell'Anna.