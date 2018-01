Digitale: da febbraio programma Ue wi-fi gratis nelle piazze

BRUXELLES - "Sta per essere lanciato il programma WiFI4EU col quale la Commissione Ue promuoverà le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini negli spazi pubblici come parchi, piazze, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Europa". A darne notizia è l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, che rivolge un appello ai sindaci siciliani e sardi: "partecipate, sul piatto ci sono 120 milioni di euro". Quello della connettività è un "problema molto diffuso in Sicilia e Sardegna, e questo strumento potrebbe contribuire a raggiungere comunità isolate", spiega Corrao in una nota. WiFi4EU partirà nei primi giorni di febbraio, avrà un bilancio di 120 milioni di euro fino al 2019 e avrà l'obiettivo di far arrivare la connessione senza fili a 8mila comunità locali europee entro il 2020".

"Il primo bando sarà rivolto solo a comuni o associazioni costituite da comuni" - continua Corrao - e chi riceverà un buono, "dal valore medio di circa 15mila euro, dovrà scegliere i 'centri della vita pubblica' in cui installare gli hotspot". La domanda dovrà essere introdotta attraverso un sito internet dedicato, ma il consiglio "a tutti i comuni siciliani e sardi è di presentare una richiesta e di prepararsi in tempo, perché i beneficiari saranno selezionati in base all'ordine di presentazione delle domande", avverte l'eurodeputato.