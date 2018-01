Giuffrida (Pd), nuovo bando europeo per export agroalimentare

BRUXELLES - E’ stato pubblicato il nuovo bando europeo per il co-finanziamento di azioni di promozione dei prodotti agroalimentari della Ue. Lo annuncia in una nota l’eurodeputata Michela Giuffrida (Pd), secondo la quale si tratta di "uno strumento in più" per tutti "i produttori, le associazioni di impresa, le organizzazioni e le società che guardano ai mercati esteri per la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari", in particolare quelle siciliane.

Il budget disponibile per il co-finanziamento dei programmi è di 169,1 milioni di euro, le proposte devono pervenire entro il 12 aprile. Il 31 gennaio si terrà a Bruxelles una giornata informativa per guidare i soggetti interessati alla preparazione delle proposte progettuali, svela l'eurodeputata. “Sono convinta che - conclude Giuffrida - più che mai in Sicilia, terra che vanta un record di prodotti a marchio europeo (Igp, Doc, Dop, etc)" bandi come questo "rappresentino una opportunità da cogliere a maggior ragione in un momento in cui, come conferma l’Istat, l’agroalimentare italiano registra il massimo gradimento dei mercati”.