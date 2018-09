Entro un'ora via da web i contenuti terroristici

BRUXELLES - Via dal web entro un'ora i contenuti terroristici, e sanzioni sino al 4% del fatturato annuo per chi non si adegua. E' la stretta sulla propaganda terroristica annunciata dal presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker a Strasburgo. "La Commissione europea propone oggi nuove norme per eliminare la propaganda terroristica dal web entro un'ora, ossia entro il lasso di tempo decisivo in cui possono essere prodotti i danni più gravi", ha detto Juncker. Questi dovranno essere messi offline dopo segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti, ci dovranno essere punti contatto sempre disponibili per cooperare con Europol e stati membri. Ogni piattaforma internet, da YouTube a Facebook, sarà quindi soggetta a regole chiare per impedire che i suoi servizi siano utilizzati per diffondere contenuti terroristici (dovere di diligenza), e allo stesso tempo ci saranno forti salvaguardie per proteggere la libertà di espressione e garantire che siano colpiti esclusivamente i contenuti terroristici.