Schlein (Possibile), da Orban atteggiamento ipocrita

BRUXELLES - "Orban lancia campagne 'Stop Brussels', ma intanto l'Ungheria è tra i primi beneficiari dei fondi europei e scommetto che questo non lo dice agli ungheresi": così l'europarlamentare di Possibile Elly Schlein, che annuncia il suo voto a favore delle sanzioni contro Budapest per violazione dei valori fondamentali. "Non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione, senza mai condividere le responsabilità che ne derivano, è un atteggiamento ipocrita e infantile" insiste Schlein. L'eurodeputata si augura che domani il Parlamento europeo voti a favore dell'attivazione della procedura articolo 7, "perché il disprezzo di Orban per la democrazia, l'uguaglianza e il pluralismo, oltre che per i diritti umani - sottolinea - non può essere tollerato".