Svezia:Affronte (Verdi), preoccupazione in vista elezioni Pe

BRUXELLES - Il voto di domenica in Svezia 'preoccupa' in vista delle elezioni europee di maggio. Lo dice all'ANSA l'eurodeputato dei Verdi Marco Affronte. "Non c'è dubbio che questo vento che spinge verso destra, o comunque verso la chiusura, sia qualcosa che sta attraversando tutta l'Europa. Chiacchierando al Parlamento europeo, si sente preoccupazione in vista delle elezioni europee", ammette l'eurodeputato. Sulle elezioni di domenica in Svezia, Affronte avverte: "A volte si pensa che i Paesi del nord siano immuni da questa ondata che attraversa l'Europa. Purtroppo non è così. I sondaggi sono abbastanza preoccupanti", ricorda infatti Affronte, riferendosi alla possibile affermazione della formazione ultra-nazionalista 'Democratici svedesi'. "E' anche vero - aggiunge - che lì la partita è aperta. Ci sono un paio di coalizioni, una moderata e una di sinistra, che quantomeno bilanciano il quadro della situazione. Speriamo che quantomeno si riesca ad avere qualcosa di più bilanciato, che possa contrastare questa avanzata. Spero anche che il partito Verde possa avere un buon risultato. Siamo fiduciosi".