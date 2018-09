Glifosato: Verdi, Commissione Parlamento Ue blocca esperti indipendenti

BRUXELLES - "Abbiamo avuto molti problemi in Commissione pesticidi a invitare esperti indipendenti e delle Ong" a causa di un "blocco popolari-liberali-conservatori che ci impedisce di fare audizioni equilibrate". E' l'accusa di Michele Rivasi e Bart Staes (Verdi) alla Commissione speciale pesticidi dell'Europarlamento, costituita per esaminare il processo di autorizzazione Ue sui pesticidi. "Per noi esistono due problemi enormi: la dualità della procedura, per la sostanza a livello Ue e per i prodotti a livello nazionale, e l'accesso agli studi forniti dall'industria. Il 13 settembre la Corte di giustizia terrà la prima audizione della causa che abbiamo intentato contro l'Efsa per l'accesso agli studi", ha spiegato Rivasi. Da parte sua l'industria respinge le accuse su Monsanto. La condanna a risarcire un giardiniere americano ammalato di cancro per esposizione al RoundUp, che contiene glifosato, "non cambia la valutazione che della sostanza hanno fatto le autorità europee e di tutto il mondo: non è cancerogeno", ha detto Graeme Taylor dell'Ecpa, l'associazione europea dei produttori di pesticidi, a margine della conferenza organizzata sul tema dai Verdi Ue. "Avrei partecipato volentieri se ci avessero invitato - chiude Taylor - avremmo portato un po' di equilibrio in un gruppo di relatori composto da esperti che hanno idee molto chiare sui pesticidi".