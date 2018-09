Crollo ponte: Comi (Fi), Di Maio prenda esempio da Toti

BRUXELLES - "Luigi Di Maio parla degli sfollati di #Genova come se non fosse lui il vicepremier e l'azionista di maggioranza del #governo". Lo scrive su Facebook Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia eletta nel Nord-ovest e vicepresidente del Gruppo Ppe. Di Maio "la smetta con gli annunci e le strumentalizzazioni da campagna elettorale permanente e agisca, prendendo esempio dai nostri amministratori Giovanni Toti e Marco Bucci, che si impegnano concretamente per dare risposte ai cittadini (infatti hanno già trovato decine di alloggi per sistemare gli sfollati), e mettendoli in condizioni di lavorare al meglio".