Migranti: Msf, in Bosnia crisi umanitaria per 4mila persone

ROMA - In Bosnia-Erzegovina si profila una crisi per migliaia di profughi se non verrà avviata una risposta umanitaria prima che le temperature inizino a diminuire. Attualmente più di 4.000 migranti e rifugiati sono accampati tra mille disagi e rischi lungo il confine della Bosnia con la Croazia e vengono denunciate violenze e respingimenti. A lanciare l'allarme è Medici senza frontiere. "Si tratta di una situazione nuova per la Bosnia, che prima di quest'anno non aveva visto un numero significativo di persone transitare attraverso il paese come parte della cosiddetta rotta balcanica. Anche se il flusso di persone che arrivano nel paese è in aumento da mesi, le condizioni umanitarie nei due punti di maggiore affluenza rimangono pesantemente inadeguate", spiega una nota di Msf che con foto eloquenti documenta la situazione.

In particolare, ai margini della città di Biha?, circa 3.000 persone vivono dentro e intorno a un ex dormitorio, con pozze di fango sul pavimento. Poco lontano dalla vicina città di Velika Kladuša, inoltre, circa 1.000 persone vivono in tende e rifugi improvvisati. Intorno vengono scavate fosse per evitare gli allagamenti durante i temporali. "Adulti, famiglie e bambini non accompagnati si affollano in entrambe le località. Vengono da paesi come Pakistan, Afghanistan, Siria, Iraq per fuggire da conflitti e povertà nei paesi di origine", sottolinea Msf.

"Le pessime condizioni negli insediamenti transitori al confine della Bosnia-Erzegovina sono rese peggiori da una risposta lenta e inadeguata", afferma Juan Matias Gil, capo missione di Msf per Serbia e Bosnia-Erzegovina. "Non solo non hanno accesso alle cure mediche, ma non hanno neanche assistenza di base come cibo, riparo, vestiti e servizi igienici", aggiunge Gil. Da giugno, Msf sta lavorando in entrambi i siti e in collaborazione con le autorità mediche locali, gestisce una piccola clinica mobile. "Con l'arrivo dell'inverno non c'è tempo da perdere: in Serbia e lungo i suoi confini, la mancanza di un piano coordinato ha lasciato migliaia di persone al freddo per diversi inverni consecutivi. Man a mano che le frontiere dell'Ue si sono chiuse, migliaia di persone si sono ritrovate bloccate, Msf ha curato persone per ipotermia, congelamento e malattie respiratorie perché per scaldarsi devono bruciare materiali di fortuna. Migranti e richiedenti asilo che cercano di attraversare i confini settentrionali della Serbia hanno ripetutamente denunciato le violenze da parte delle guardie di frontiera. Nei primi sei mesi del 2017, Msf a Belgrado ha trattato 24 casi di traumi intenzionali che secondo quanto riferito si sono verificati lungo il confine tra Serbia e Croazia. I profughi provengono principalmente da campi informali in Serbia, alcuni hanno tentato nuove rotte dalla Grecia attraverso l'Albania e il Montenegro per arrivare qui".