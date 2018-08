Migranti: ufficio asilo Ue, a giugno domande in lieve calo

BRUXELLES - Leggermente in calo le domande di asilo nella Ue a giugno: l'ufficio europeo per l'asilo (EASO) fa sapere che sono state circa 51.300, ovvero 1.600 in meno rispetto a maggio. Il calo è più evidente sul semestre: da gennaio a giugno le richieste di asilo sono state 301.390, ovvero il 15% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. A giugno, le domande venivano principalmente da Siria, Afghanistan, Iraq, Pakistan e Nigeria, con un calo di quelle da Afghanistan e Siria, e un aumento delle altre. Anche i richiedenti asilo dal Venezuela sono aumentati dall'inizio dell'anno.

Il 2,5% di tutte le richieste presentate a giugno sono di minori non accompagnati.