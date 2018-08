Eurozona: commercio al dettaglio sale del 0,3% a giugno

BRUXELLES - Il commercio al dettaglio in rialzo dello 0,3% nell'Eurozona e stabile nell'Ue-28, a giugno. Lo comunica Eurostat. A maggio era salito di 0,3% nell'Eurozona, e di 0,6% nell'Ue-28. I Paesi in cui le vendite sono cresciute di più sono Germania (+1,2%), Spagna e Polonia (+0,7% ciascuna). I cali più marcati si registrano invece in Svezia e Finlandia (-2,1% ognuna) e Estonia (-1,9%). Il dato per l'Italia, a giugno, resta invariato, dopo +0,7 di maggio.