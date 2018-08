Zimbabwe: Ue, violenza inaccettabile. Appello alla calma

BRUXELLES - "Rivolgiamo un appello alla calma e all'equilibrio, e affinché le proteste siano condotte secondo la legge. La violenza è assolutamente inaccettabile". Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), in una dichiarazione, in merito ai disordini del dopo voto in Zimbabwe. Secondo le prime conclusioni della Missione europea di osservazione, guidata dall'eurodeputato Elmar Brok, "le elezioni sono state competitive, e in generale le libertà politiche sono state rispettate, durante la campagna. Tuttavia sono state osservate una serie di lacune, inclusa la mancanza di un vero terreno di gioco alla pari. Se il voto è stato ben organizzato, ora è importante che i risultati finali siano condivisi in piena trasparenza, inclusa un'analisi dettagliata per seggio", si legge nel documento. "La Missione resterà sul posto fino a quando il processo elettorale sarà completato, prima di pubblicare la sua relazione finale, incluso le raccomandazioni per rafforzare il quadro elettorale dello Zimbabwe", si spiega nella dichiarazione.