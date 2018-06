Lavoro: Thyssen (Ue) a Italia, migliorare servizi impiego

BRUXELLES - L'Italia deve migliorare i servizi pubblici per l'impiego e le politiche attive per il lavoro: lo ha ribadito oggi la commissaria all'occupazione Marianne Thyssen parlando alle commissione Econ e Lavoro del Parlamento Ue. Nella raccomandazioni specifiche della Commissione Ue all'Italia "ci sono commenti sui servizi pubblici per l'impiego, efficacia delle politiche attive per l'occupazione, è c'è molto spazio per migliorare la capacità e l'efficacia delle politiche attive per il lavoro", ha detto Thyssen.