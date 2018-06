Brexit: bozza Ue, no veri progressi su frontiere Irlanda

LUSSEMBURGO - "Il Consiglio europeo esprime preoccupazione perché non è stato raggiunto alcun sostanziale progresso sulla soluzione di 'backstop'" per le frontiere irlandesi. Per questo il Consiglio "insiste sulla necessità di intensificare gli sforzi, affinché l'accordo di separazione, e la transizione, possano essere concluse al più presto per l'entrata in vigore alla data della separazione". Si legge nella bozza di conclusioni del vertice a 27 sulla Brexit, di cui l'ANSA ha visione.